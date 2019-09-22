Сильные порывы ветра и дожди ожидаются в челябинской области

Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по челябинской области.

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В понедельник, 23 сентября, по всей области ожидаются дожди с мокрым снегом и порывы ветра до 22 м/с. Об этом рассказали в главном управлении МЧС России по челябинской области.

«23 сентября повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Также резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах», — рассказали в главном управлении МЧС России по челябинской области.

При усилении ветра нужно остаться в здании и внимательно следить за детьми. Если порывистый ветер застал вас на улице нужно укрыться в подъезде. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам и деревьям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

Если находитесь дома, необходимо убрать вещи с балконов и закрыть окна. При перепадах напряжения, обесточьте электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар.

В ветреную погоду нужно тщательно следить за пожарной безопасностью. При порывистом ветре, бытовые и природные возгорания могут осложнить пожарную обстановку и работу пожарных.