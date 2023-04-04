Леса Челябинской области начали патрулировать пожарные беспилотники

Квадрокоптеры помогут найти тех, кто жжет сухую траву и разводит костры

С сегодняшнего дня, 4 апреля, следить за пожарной безопасностью в лесах Челябинской области начинают беспилотные летательные аппараты, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. В распоряжении специалистов сейчас шесть БПЛА, но их группировку могут усилить.

Патрульные МЧС с помощью беспилотников будут выявлять палы сухой растительности и разведение костров в нарушение требований пожарной безопасности. Напомним, что в настоящее время флот противопожарных БПЛА насчитывает в Челябинской области шесть устройств. В том числе два новых — с тепловизионными камерами и лазерными дальномерами. Они позволяют быстро определить расстояние до пожара и его площадь.

На недавнем заседании комиссии по ЧС губернатор Челябинской области Алексей Текслер высоко оценил новые беспилотники и пообещал, что при необходимости их группировку усилят.

«Мне показывали, как работает эта система, очень эффективно. Нам этого не хватало в 2021 году. Характеристики новых воздушных судов существенно помогают отслеживать обстановку пожара, давать динамику», — подчеркнул глава региона.

Помимо летательных аппаратов следить за обстановкой в лесах в этом году будут 80 стационарных видеокамер. В прошлом году такие видеопосты помогли вовремя обнаружить четверть всех лесных пожаров.

Специалисты предупреждают, что в 2023 году сезон ландшафтных пожаров начался на Южном Урале раньше обычного. Сотрудники МЧС уже более сотни раз выезжали на возгорания камыша у водоемов и сухой растительности возле трасс. Общая площадь возгорания составила 80 гектаров.