В Челябинской области установят видеопосты для обнаружения лесных пожаров

90% возгораний в лесах происходят по вине человека

В Челябинской области начали устанавливать дополнительные видеокамеры для фиксации пожаров в лесах. В прошлом году было установлено 60 видеопостов, в этом году их будет 80. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщил исполняющий обязанности начальника Главного управления лесами региона Валерий Нигматуллин.

С начала весны в лесах области произошло уже шесть пожаров. Последний, под Юрюзанью, вспыхнул накануне, 2 апреля. Он локализован, силы и средства МЧС брошены на его полную ликвидацию.

«По статистике 90% лесных пожаров случаются по вине человека. В летнее время причиной возгораний могут стать молнии. К грядущему пожароопасному сезону подготовлены четыре тысячи человек личного состава МЧС, более 80% техники обновлено. В ближайшее время ожидается теплая солнечная погода, которая может осложниться ветрами, поэтому мы всегда готовы к самому сложному уровню пожарной опасности», — рассказал Валерий Нигматуллин.

Планируется установка новых видеопостов. В прошлом году 25% пожаров были обнаружены благодаря видеокамерам. Для эффективной работы региональных ГУ МЧС и ГУ лесами необходимо установить 108 камер.

«Выросли штрафы за нарушение запрета на разведение огня в лесах. Для физических лиц он будет составлять от 15 до 30 тысяч рублей. До 200 тысяч рублей — для юридических лиц и от 300 до 500 тысяч рублей — для должностных лиц», — сообщил Валерий Нигматуллин.

На рассмотрении судов области находится пять дел о возмещении ущерба, причиненного неосторожным обращением с огнем в лесах.

В ГУ лесами напоминают, что разводить костры в лесах категорически запрещено.