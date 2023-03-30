Ситуацию с пожарами в Челябинской области помогут мониторить беспилотники

Также видеонаблюдение за лесами будет идти онлайн на 80 специальных постах

Челябинская область готовится к сезону лесных пожаров. Вовремя обнаружить возгорание и контролировать распространение огня специалистам помогут современные технические средства, в том числе, беспилотники и система видеомониторинга. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В 2022 году площадь лесных и ландшафтных пожаров в регионе была в 6 раз меньше, чем в 2021. В прошлом году полномочия по тушению ландшафтных пожаров перешли муниципалитетам, и территории активно включились в противопожарную работу. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал участников сохранить все лучшие практики и нарабатывать новые.

«Важно, чтобы слаженно работала вся областная система реагирования на чрезвычайные ситуации, включая муниципальные звенья. Поэтому требую организовать постоянный мониторинг ситуации, оперативно реагировать на ее изменение, информировать людей. Для этого в регионе созданы и действуют все инструменты, включая Систему 112, комплексные системы экстренного оповещения населения, мобильное приложение МЧС России. Определены силы, средства и координирующие структуры», — подчеркнул глава региона.

Контролировать ситуацию с пожарами поможет система видеомониторинга. Пока в регионе действует 61 пост, но распоряжением губернатора их количество увеличат до 80. То есть 74% лесфонда региона будет находиться под круглосуточным онлайн-наблюдением.

Также планируется использовать беспилотники: в Главном управлении МЧС России по Челябинской области есть шесть таких устройств, в том числе два новых — с тепловизионными камерами и лазерными дальномерами. Это позволяет быстро определить расстояние до пожара и его площадь.

«Хотелось бы, чтобы при каждом серьезном пожаре у нас в регионе работали новые беспилотники. Мне показывали, как работает эта система, очень эффективно. Нам этого не хватало в 2021 году. Характеристики новых воздушных судов существенно помогают отслеживать обстановку пожара, давать динамику. При необходимости будем укреплять группировку аппаратов. Потому что такой „взгляд сверху“ позволяет максимально эффективно координировать работу по тушению пожара», — прокомментировал Алексей Текслер.

Что касается других ресурсов, то в нынешнем году в реагировании на ландшафтные пожары задействованы 7618 человек и 2262 единицы техники.

Напомним, что с 1 апреля пожароопасный сезон устанавливается в южной и центральной части Челябинской области, с 20 апреля — в горнозаводской.