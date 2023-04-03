Результат небрежности человека: ландшафтные пожары на Южном Урале начались раньше обычного

Жителям региона напомнили о штрафах за нарушения правил пожарной безопасности

Сезон ландшафтных пожаров нынешней весной в Челябинской области открылся раньше обычных сроков. Как уточняют в ГУ МЧС России по Челябинской области, спасатели уже 101 раз выезжали на возгорания камыша у водоемов и сухой растительности возле трасс. Общая площадь возгорания составила 80 гектаров.

В региональном МЧС уточняют, что в большинстве случаев в этих пожарах виноваты люди: одни выбрасывают непотушенную сигарету из окон автомобилей, а другие жгут костры во время рыбалки возле рек и озер. Напомним, что за несоблюдение правил пожарной безопасности, в результате которых происходят природные пожары, действуют штрафы:

— на граждан в размере до 15 тысяч рублей;

— на должностных лиц — до 30 тысяч рублей;

— на юридических лиц до 400 тысяч рублей.

Чтобы держать ситуацию с ландшафтными пожарами под контролем, в Челябинской области установят дополнительные пункты видеомониторинга. Они позволяют наблюдать за происходящим круглосуточно.