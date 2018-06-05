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/ ЗАГС в Ленинском районе закроется из-за ремонта

ЗАГС в Ленинском районе закроется из-за ремонта

В графике работы появятся неприемные дни.
сегодня в 13:42
  |  Общество

Отдел ЗАГС в Ленинском районе ждет масштабный ремонт. В течение первых двух летних месяцев преобразится вход в помещение, а также внутреннее убранство. В связи с этим прием целого ряда документов переместится в многофункциональные центры, а график работы, в том числе время регистрации брака, изменятся. Об этом сообщили в администрации Челябинска.

На время проведения ремонта приём документов для государственной регистрации актов гражданского состояния, приём заявлений для оформления повторных свидетельств и иных документов, подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния будет осуществляться через многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Челябинска и Единый Портал государственных и муниципальных услуг. — пояснили в мэрии.

Выдача готовых документов по-прежнему будет осуществляться в Ленинском отделе ЗАГС. Получить бумаги можно будет во вторник с 15:00 до 17:00, в четверг с 17:00 до 18:30 и в субботу с 10:00 до 12:00.

Заключить брак получится только два раза в неделю — в пятницу с 12:00 до 17:00 и в субботу с 11:00 до 16:00.

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