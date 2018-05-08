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Игроки «Трактора» подарят челябинцам Георгиевские ленты

Акция пройдет на пешеходной Кировке.
сегодня в 16:02
  |  Общество

Сегодня, 8 мая, игроки челябинского «Трактора» присоединятся к многочисленным акциям памяти в канун Дня Победы. Хоккеисты выйдут на пешеходную зону улицы Кирова. Там черно-белые подарят горожанам символов памяти о героическом подвиге — Георгиевских лент.

Через час Александр Тридчиков и Марсель Шолохов будут раздавать на главной улице города Георгиевские ленты. Если будете проходить мимо, раздобудете и ленту, и автограф «черно-белого» хоккеиста. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинского «Трактора».

Ищите игроков челябинского «Трактора» на Кировке после 16 часов.

Напомним, еще одна акция пройдет 9 мая на челябинском вокзале. Там коллективы Дворца культуры железнодорожников и студенты Челябинского института путей сообщения поздравят пассажиров и гостей города концертными номерами и военными песнями. Переодетые в форму военных железнодорожники раздадут всем желающим письма-«треугольники».

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