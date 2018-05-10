/ Состав челябинского «Трактора» пополнил 32-летний шведский легионер из «Сибири»

Александр Бергстрем подписал контракт с клубом на сезон 2018/2019.

Сегодня стало известно о пополнении в составе челябинского «Трактора». Клуб подписал 32-летнего шведа Александра Бергстрема. До этого хоккеист выступал за другой клуб Континентальной хоккейной лиги — новосибирскую «Сибирь».

В минувшем сезоне Бергстрем выступал за «Сибирь», где набрал 41 очко (20+21) в 55 матчах при показателе полезности «+9». Швед был близок к рекорду лиги по продолжительности результативной серии. В течение полутора месяцев он набирал очки в 15 матчах кряду. — сообщили сайту «Первый областной» в отделе информации и PR хоккейного клуба «Трактор».

Нападающий стал третьим представителем Швеции в составе черно-белых. До этого стан «Трактора» пополнили шведы Линус Виделль и Рихард Гюнге.