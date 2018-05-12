/ «Трактор» и «Авангард» готовятся назвать имена главных тренеров

Представители обеих команд не подтверждают слухи о грядущих переходах.

В следующем сезоне бывший тренер омского «Авангарда» может взять руководство челябинским «Трактором» на себя. Об этом сообщают СМИ по информации из собственных источников. Представители обоих клубов пока не сообщают о кадровых перестановках. В Челябинске ждут завершения Чемпионата мира по хоккею в Дании, куда Анвар Гатиятулин вызван в качестве тренера национальной сборной.

Нам еще Анвар Рафаилович не ответил, он в сборной, мы его не дергаем. Рассматриваем много кандидатур. Думаю, к концу мая все будет ясно, приоритет будем отдавать российскому тренеру, но посмотрим, какие будут условия. Конечно, нам хотелось бы пригласить тренера с именем, но там совсем другие расклады. Зато у нас хороший клуб, хороший коллектив. — передает ТАСС слова директора хоккейного клуба «Трактор» Ивана Сеничева.

В это время омский «Авангард» уже ищет человека, который займет место на тренерском мостике в следующем сезоне.

Контракт с «Авангардом» у Германа Титова завершился 30 апреля. На данный момент клуб рассматривает несколько кандидатур на должность главного тренера, решение будет озвучено сразу после подписания контракта. — рассказал сайту «Первый областной» пресс-атташе хоккейного клуба «Авангард» Олег Малицкий.

Напомним, возможно, новым главным тренером челябинского «Трактора» станет Герман Титов. До этого он тренировал новокузнецкий «Металлург», московский «Спартак» и омский «Авангард». О возможном назначении сообщает ряд СМИ. Анвару Гатиятулину, в свою очередь, прочат место тренера в питерском СКА.