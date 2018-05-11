/ Место главного тренера «Трактора» пророчат наставнику омского «Авангарда»

Назначение Германа Титова ожидается в конце мая.

Ожидается, что новым главным тренером челябинского «Трактора» станет Герман Титов. До этого он тренировал новокузнецкий «Металлург», московский «Спартак» и омский «Авангард». О возможном назначении сообщает ряд СМИ.

Герман Титов будет новым главным тренером челябинского «Трактора». Его помощником станет Андрей Яковенко. — передает Championat.com.

Официальное сообщение о возможных кадровых перестановках на тренерском мостике «Трактора» произойдет по окончании Чемпионата мира, который проходит сейчас в Дании. Об этом сообщают представители клуба. Чемпионат завершится 20 мая. Анвар Гатиятулин, бывший наставником «Трактора» в этом сезоне, находится в тренерском штабе сборной России.

Также сообщается, что воспитанник южноуральского хоккея и бывший вице-президент «Трактора» перейдет в омский клуб. Сергей Гомоляко может занять кресло генерального менеджера.

Напомним, соглашение с главным тренером Анваром Гатиятулиным истекло 30 апреля. Сейчас кандидатуру наставника рассматривает питерский СКА.