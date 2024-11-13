Каток в магнитогорском парке «Притяжение» откроют 15 ноября

Он начнет работать одним из первых в регионе

В пятницу, 15 ноября, в Магнитогорске в парке «Притяжение» состоится торжественное открытие катка. Посетителям обещают насыщенную праздничную программу с диджеями, ведущим и горячими напитками, сообщили в пресс-службе «Притяжения».

В программе открытия катка — неоновое шоу с призами, шоу профессиональных барабанщиков, музыкальная программа от диджея Max La Roссa и многое другое. Брать с собой коньки необязательно — их можно будет взять напрокат.

Насыщенная программа запланирована не только в день открытия катка. На протяжении всей зимы в выходные там будут проводить различные мероприятия: тренировки со звездами, хоккей в валенках, любительские матчи и многое другое.