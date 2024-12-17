На площади Революции в Челябинске началось возведение Дома Деда Мороза ОТВ

Новогодний волшебник лично курирует стройку

В главном ледовом городке Челябинска, на площади Революции, началось строительство Дома Деда Мороза от телеканала ОТВ. Корреспондент Первого областного информагентства стал свидетелем закладки сказочной резиденции.

Дедушка, конечно, добрый волшебник, однако жизненный опыт подсказывает: строителей лучше проконтролировать.

Дом распахнет свои двери месте с открытием ледового городка. Дедушка Мороз будет принимать посетителей — детей и взрослых — все новогодние каникулы и каждые выходные до конца февраля.

Традиционно посещение дома для всех гостей бесплатно.