/ 5 тысяч челябинцев принял ледовый городок в Новый год

Итоги первых дней года подвела городская администрация.

Новый год около 5 тысяч челябинцев встретили на площади Революции, прямо на территории ледового городка. Накануне праздника он подтаял, поэтому администрация 31 числа отправила мастеров на починку. Фигуры и горки удалось полностью восстановить, однако дорожки остались скользкими. Мэр Челябинска уверен, что это не стало большим неудобством, и люди обращали больше внимания на оформление центра города.

Хочу напомнить, что у нас в ледовый городок вкладывающиеся затраты практически не меняются — это порядка 6 миллионов рублей. Спонсоры вкладывались в оформление. Больше не в ледовый городок, а в оформление центра города. РМК, на мой взгляд, зрелищно оформила Кировку. В следующем году постараемся сделать, чтобы Кировка максимально так светилась. Пока иллюминация работает, мы же еще старый Новый год не встретили. — сообщил сайту «Первый областной» Евгений Тефтелев.

На аппаратном совещании в городской администрации подвели также итоги праздничных выходных. Новый год в городском вытрезвителе встретили 4 человека, 1 января их стало уже 26. Всего медики оказали помощь 1110 нетрезвым празднующим в долгие выходные. Общее количество выездов — 9669. Пожаров было 46 — это на 19% меньше, чем в прошлом году.