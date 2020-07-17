Челябинские хирурги удалили огромную опухоль двухнедельному младенцу

Новообразование мешало малышу полноценно дышать.

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Хирурги Челябинской областной детской клинической больницы провели операцию двухнедельному младенцу. У малыша было диагностировано врожденное новообразование средостения. При рождении ребенок весил 4 кг, а опухоль достигала 10 сантиметров. Она мешала ребенку полноценно дышать, так как сдавливала левое легкое, оно даже не прослушивалось фонендоскопом. Кроме того, из-за новообразования у младенца деформировалась грудная клетка — левая ее половина стала больше, чем правая.

Врачами был собран консилиум, на котором решили: надо оперировать. Операцию провели заместитель главного врача ЧОДКБ по хирургии Николай Ростовцев и Павел Бабошко, руководитель Центра хирургии новорожденных и детей грудного возраста ЧОДКБ. Хирургическое вмешательство торакоскопическим впервые было сделано столь маленькому пациенту.

«Удачно все убрали, в пределах здоровых тканей, не повредив ни сосудов, ни нервов. Новообразование отправлено на гистологию, но по внешнему виду — это доброкачественная дермоидная киста с содержимым белесого цвета», — рассказывает Николай Ростовцев.

При оперировании таким способом позволяет наносить минимальное повреждение грудной клетке, а период заживления ран сокращается до нескольких дней. После торакоскопии на теле малыша не останется больших рубцов и шрамов, которые в будущем бы напоминали малышу о некогда существовавшей опухоли.