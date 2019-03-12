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/ Лебедя Гошу, спасенного после ранения браконьерами, скоро выпустят на волю

Лебедя Гошу, спасенного после ранения браконьерами, скоро выпустят на волю

Перед этим специалисты проверят, сможет ли птица вернуться в естественную среду обитания.
сегодня в 14:43
  |  Общество

Лебедь Гоша, за судьбой которого наблюдали все южноуральцы, скоро сможет вернуться на волю. Сейчас, по словам ветеринара Карена Даллакяна, уже можно судить о том, что реабилитация Гоши идет достаточно быстро.

Есть некоторые моменты, которые заявляют о скорости реабилитации. Наблюдаем, что лебедь Гоша правильно складывает крыло, стал часто «встречать» тех, кто кормит его по утрам, размахивать крыльями. Это значит, что он не испытывает дискомфорта и боли в крыле. — подчеркивает Карен Даллакян.

Скоро Гошу познакомят со взрослыми лебедями, с которыми ему предстоит делить пруд. Перед тем, как выпустить птицу, будут проведены тесты на воде, чтобы проверить, сможет ли он нормально себя чувствовать.

Кроме Гоши, в этом году планируют выпустить в естественную среду обитания и рысь Раисю, которая осенью попала под машину.

В этом году может состояться несколько хороших событий, когда в естественную среду могут попасть сразу два питомца. Знаковым для нас было бы возвращение краснокнижного лебедя, которого мы спасли благодаря Карену Даллакяну от гибели. На него охотились браконьеры, для его спасения была организована целая спасательная операция, с участием МЧС. Ему была проведена операция, а сейчас появилась надежда, что к лету его можно будет выпустить в естественную среду. И знаменитая рысь, которая тоже здесь содержится, тоже чувствует себя хорошо, она прошла реабилитацию, возможно, в этом году ее тоже получится вернуть в естественную среду обитания. Если получится вернуть этих двух красивых и полюбившихся всем постояльцев, которых уже знает вся область, на волю, то будет настоящая победа. И в общем — большое и правильное дело. — подчеркнул депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Напомним, что лебедя Гошу спасли после ранения браконьерами с озера Увильды. Ему была проведена операция, в ходе которой из его крыла извлекли дробь. По факту незаконной охоты на лебедя возбуждено уголовное дело.

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