/ Лебедя, пострадавшего от браконьеров на Увильдах, прооперировали

Сложность операции была в том, что дробь застряла рядом с крупным сосудом.

История о лебеде, раненном на озере Увильды, подходит к развязке. Вчера успешно прошла операция по извлечению из его крыла дроби, которой «наградили» его браконьеры. Карен Даллакян рассказывает о том, в чем была сложность данного хирургического вмешательства.

Пришлось изрядно попотеть. Браконьерская дробь застряла рядом с крупным сосудом, питающим полностью крыло. Чтобы его не задеть, я сменил три скальпеля. Кроме того, у птицы совсем недавно срослись кости после перелома. Одно лишнее движение — и они снова сломаны. — отмечает зоозащитник.

Сейчас птица уже отошла от наркоза, отужинала овсяной кашей и листьями салата и успела «ворчливо пошипеть» на сотрудников Фонд зоозащиты «Спаси меня». Теперь лебедя будет ждать курс реабилитации.

Напомним, что по факту незаконной охоты на озере Увильды, было возбуждено уголовное дело.