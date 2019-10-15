«Не спасается он»: охотник пытался топором разбить пластиковую банку на голове енота

Животное попало в ловушку, из которой не могло выбраться самостоятельно.

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Мужчина, возвращаясь с охоты на утку, попытался спасти дикого енота, который головой угодил в банку. Все происходящее он снял на видео и выложил в сеть. Животное было обнаружено на обочине дороги в Челябинской области, «сердобольные» охотники решили вызволить его из этого плена.

В коротком ролике мужчина комментирует процесс «спасения», в ходе которого он сначала бьет по банке, надетой на голову животного ногой, а затем решает, что нужно прибегнуть к дополнительным инструментам.

«Фонарем что ли его, я не знаю, чем стукнуть, на, держи, я топориком стукну», — комментирует автор видео за кадром.

Животное, не понимающее, что происходит, даже не пыталось убежать, лишь хотело уйти от ударов ногой по голове.

После того, как мужчина ударил по банке обухом топора, он наконец-то заметил, что сосуд пластмассовый. На этом желание заканчивать «спасательную операцию у мужчины пропало, он сел в машину и со словами: «Блин, он не спасается. Ну, короче, не спасается он», компания поехали дальше.

Выручил бедного енота следующий проезжающий мимо водитель. Он остановился и все-таки снял банку с животного. Спаситель отметил, что голова бедолаги была в крови.