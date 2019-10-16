Браконьер крупной дробью выстрелил в эковолонтера в лесу под Магнитогорском

Фотограф-любитель в свободное время помогает патрулировать лес.

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Инцидент произошел под Магнитогорском. Евгений Бокарев уже вышел на пенсию, свободного времени стало больше, его он тратит на любимое занятие — фотографию. Чтобы приносить больше пользы мужчина записался в эковолонтеры, помогает инспекторам охотнадхзора патрулировать лес. Денег пенсионер за работу не берет, руководствуется лишь любовью к природе и буквой закона: охота в той части леса, которую инспектирует эковолонтер, запрещена. Тем не менее, во время фото-вылазок Евгений Бочкарев не раз натыкался на останки диких животных.

Последний рейд оказался для пенсионера неудачным. Утром 15 октября он по обыкновению выехал в лес с инспектором охотнадзора минэкологии Андреем Панфиловым. В чаще мужчины разделились, чтобы обследовать массив быстрее и в большем объеме.

«Патрулируя свою территорию, Евгений Бочкарёв заметил впереди на дороге вооружённого охотничьим ружьём мужчину. Когда помощник инспектора попытался приблизиться к нему на автомобиле, браконьер открыл по „Шевроле Нива“ огонь крупной дробью. Волонтёру пришлось остановиться, и нарушитель скрылся», — сообщили в пресс-службе минэкологии.

Все время, проведенное в патруле, Евгений общался с инспектором Панфиловым. После случившегося мужчины вызвали полицию и вместе с сотрудниками правоохранительных органов отправились на поиски стрелявшего. Подходящий под описание человек попался им в полу-километре от места, где раздались выстрелы. При досмотре его вещей в сумке обнаружили снасти, которые используют браконьеры, а также следы крови. От ружья и патронов он предусмотрительно избавился, но от ответственности его это не спасет, произошедшее было запечатлено на камеру регистратора.

Дело было передано в управление МВД России по Магнитогорску. Браконьеру, который стрелял в экоколонтера, может грозить до пяти лет тюрьмы.