/ Челябинская пенсионерка отправилась к Владимиру Путину с подарками ручной работы

Женщина приедет в Москву в день «Прямой линии».

Пожилая челябинка Евгения Трофимова вчера, 5 мая, отправилась на личный прием в Владимиру Путину. Она не уверена, что президент пригласит ее в свой кабинет, но намерена попасть в приемную. Цель пенсионерки — отблагодарить президента за то, что в свое время ей, ребенку войны, присвоили статус ветерана. За это Евгения Трофимова хочет подарить президенту двух белых лебедей ручной работы и подставку. Все выполнено из бумаги. Предполагаемая встреча совпадает с днем «Прямой линии».

Я пойду в приемную. Попрошу, чтобы передали подарки Владимиру Путину. Меня это очень устроит. Я делаю своими руками поделки 70 лет, хотя я инвалид второй группы по зрению. Я думаю, что президент оценит мой подарок. Это же ручная работа. — рассказала сайту «Первый областной» Евгения Трофимова.

Свои поделки пенсионерка дарила и местным представителям власти. Например, губернатору Борису Дубровскому. Список она намерена расширять.

С кем еще встретится Евгения Трофимова в Москве и что привезет им в качестве подарка, смотрите в субботу в программе «Время новостей. Итоги» на телеканале ОТВ в 21:30.