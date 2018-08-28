Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
67.4 -0.39 78.23 -0.18
Челябинск
сейчас
 
+16 °C
завтра
 
+19 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Лайфхак для интернет-предпринимателей: выбираем службу доставки

Лайфхак для интернет-предпринимателей: выбираем службу доставки

Быстрое подключение, выгодные тарифы и широкая география службы доставки Boxberry.
сегодня в 09:00
  |  Общество

Как найти хорошую службу доставки и на что обратить внимание на старте сотрудничества? Существует множество факторов, которые будут оказывать влияние на выбор перевозчика онлайн-заказов. Основные из них — надежность, широкая география, выгодные тарифы, удобство подключения и комфорт в работе.

Федеральная служба доставки Boxberry соответствует всем заявленным показателям. Сотрудничество с компанией открывает для интернет-предпринимателей новые возможности и позволяет получить дополнительную прибыль. Работа с Boxberry — это:

  • Функциональный личный кабинет. Вносите информацию о заказах в удобном формате, распечатывайте ярлыки и акты приема-передачи, отслеживайте отправления в режиме онлайн 24/7.

  • Широкая география. Вы можете отправлять заказы по всей России. Boxberry — это более 2020 пунктов выдачи в 479 городах России.

  • Удобное подключение. Чтобы начать сотрудничество, необходимо ознакомиться с договором оферты на сайте Boxberry и зарегистрироваться в личном кабинете. Товары на доставку можно передавать в этот же день в отделениях Boxberry в Челябинске. Сегодня в городе работает 34 отделения, 23 из которых принимают отправления интернет-магазинов.

  • Выгодные тарифы даже для дальних регионов. Стоимость доставки — от 140 рублей. Тарификация посылок происходит по физическому весу, объемный вес не имеет значения.

Все лето для новых клиентов компании действует специальное предложение. Зарегистрируйтесь в личном кабинете Boxberry, введите промокод LETO и получите скидку 10% на базовый тариф. Акция действует в течение 60 дней с момента активации промокода.

  • Оперативное перечисление денег за выданные заказы. Деньги перечисляются на расчетный счет интернет-магазина строго в указанный договором срок: еженедельно, подекадно или ежемесячно. А сервис «Быстрые деньги» позволит избежать кассовых разрывов.

  • Строгое соблюдение сроков. Boxberry — 98 из 100 доставленных в срок заказов, менее 0,1% потерянных посылок, страховка и возмещение убытков.

  • Автоматизированный информационный обмен. Использование готовых IT-решений позволяет существенно расширить возможности вашей онлайн-площадки. Бесплатные модули для популярных CMS доступны для скачивания на сайте Boxberry.

  • Рекламная поддержка. Комплексные и индивидуальные рекламные кампании, направленные на увеличение числа покупателей и узнаваемость бренда на всероссийском рынке. Реклама в сети отделений и в печатном каталоге, медийная реклама, offline- и online-каналы продвижения.

Займитесь развитием своего бизнеса и отправляйте заказы по всей России. Начать можно уже сейчас!

Общество
Сколько спать, чтобы избежать болезней сердца, рассказали ученые
вчера в 16:49
Сколько спать, чтобы избежать болезней сердца, рассказали ученые
Происшествия
Пятый день продолжаются поиски 82-летнего грибника на Южном Урале
вчера в 16:38
Пятый день продолжаются поиски 82-летнего грибника на Южном Урале
Происшествия
Банда злоумышленников избила и похитила челябинца
вчера в 16:31
Банда злоумышленников избила и похитила челябинца
Общество
О благоустройстве дворов в Челябинске теперь отчитываются в мобильном приложении
вчера в 10:19
О благоустройстве дворов в Челябинске теперь отчитываются в мобильном приложении
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Спорт
«Белые Медведи» по буллитам переиграли «Авто» из Екатеринбурга
сегодня в 12:29
«Белые Медведи» по буллитам переиграли «Авто» из Екатеринбурга
Общество
Южноуральских школьников будут активнее приглашать в школы искусств
сегодня в 12:22
Южноуральских школьников будут активнее приглашать в школы искусств
Происшествия
Устроившего смертельную аварию под Чебаркулем водителя отправят под стражу
сегодня в 12:18
Устроившего смертельную аварию под Чебаркулем водителя отправят под стражу
Общество
Возраст сосудов сообщит челябинцам уникальный аппарат
сегодня в 11:32
Возраст сосудов сообщит челябинцам уникальный аппарат
Общество
«Предчувствие» сменит «Полный артхаус» на челябинских киноэкранах
сегодня в 11:11
«Предчувствие» сменит «Полный артхаус» на челябинских киноэкранах
Происшествия
Автобус и фура «пострадали» при ударе лоб в лоб на трассе М-5
сегодня в 10:27
Автобус и фура «пострадали» при ударе лоб в лоб на трассе М-5
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавших в крупной аварии под Чебаркулем
сегодня в 09:17
Медики рассказали о состоянии пострадавших в крупной аварии под Чебаркулем
Общество
Лайфхак для интернет-предпринимателей: выбираем службу доставки
сегодня в 09:00
Лайфхак для интернет-предпринимателей: выбираем службу доставки
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6