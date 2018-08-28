/ Лайфхак для интернет-предпринимателей: выбираем службу доставки

Быстрое подключение, выгодные тарифы и широкая география службы доставки Boxberry.

Как найти хорошую службу доставки и на что обратить внимание на старте сотрудничества? Существует множество факторов, которые будут оказывать влияние на выбор перевозчика онлайн-заказов. Основные из них — надежность, широкая география, выгодные тарифы, удобство подключения и комфорт в работе.

Федеральная служба доставки Boxberry соответствует всем заявленным показателям. Сотрудничество с компанией открывает для интернет-предпринимателей новые возможности и позволяет получить дополнительную прибыль. Работа с Boxberry — это:

Функциональный личный кабинет. Вносите информацию о заказах в удобном формате, распечатывайте ярлыки и акты приема-передачи, отслеживайте отправления в режиме онлайн 24/7.

Широкая география. Вы можете отправлять заказы по всей России. Boxberry — это более 2020 пунктов выдачи в 479 городах России.

Удобное подключение. Чтобы начать сотрудничество, необходимо ознакомиться с договором оферты на сайте Boxberry и зарегистрироваться в личном кабинете. Товары на доставку можно передавать в этот же день в отделениях Boxberry в Челябинске. Сегодня в городе работает 34 отделения, 23 из которых принимают отправления интернет-магазинов.

Выгодные тарифы даже для дальних регионов. Стоимость доставки — от 140 рублей. Тарификация посылок происходит по физическому весу, объемный вес не имеет значения.

Все лето для новых клиентов компании действует специальное предложение. Зарегистрируйтесь в личном кабинете Boxberry, введите промокод LETO и получите скидку 10% на базовый тариф. Акция действует в течение 60 дней с момента активации промокода.

Оперативное перечисление денег за выданные заказы. Деньги перечисляются на расчетный счет интернет-магазина строго в указанный договором срок: еженедельно, подекадно или ежемесячно. А сервис «Быстрые деньги» позволит избежать кассовых разрывов.

Строгое соблюдение сроков. Boxberry — 98 из 100 доставленных в срок заказов, менее 0,1% потерянных посылок, страховка и возмещение убытков.

Автоматизированный информационный обмен. Использование готовых IT-решений позволяет существенно расширить возможности вашей онлайн-площадки. Бесплатные модули для популярных CMS доступны для скачивания на сайте Boxberry.

Рекламная поддержка. Комплексные и индивидуальные рекламные кампании, направленные на увеличение числа покупателей и узнаваемость бренда на всероссийском рынке. Реклама в сети отделений и в печатном каталоге, медийная реклама, offline- и online-каналы продвижения.

Займитесь развитием своего бизнеса и отправляйте заказы по всей России. Начать можно уже сейчас!