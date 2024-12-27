«Ласточки» и «Орланы» будут курсировать трижды в день в Челябинской области

Железнодорожники ожидают повышенный спрос

На период новогодних праздников железнодорожники назначили дополнительные электрички из Челябинска в Магнитогорск и Екатеринбург. «Ласточки» и «Орланы» будут перевозить пассажиров между городами по три раза в день. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

Электропоезд «Ласточка» между Челябинском и Магнитогорском будет курсировать по три раза в день с 28 по 31 декабря и с 2 по 8 января. Из южноуральской столицы отправление в 06:30, 12:35, 17:45, а из металлургической — в 06:36, 11:25, 17:23.

У поездов «Орлан» Челябинск — Верхний Уфалей — Екатеринбург (отправление в 13:42) и Екатеринбург — Верхний Уфалей — Челябинск (отправление в 11:41) появились дополнительные рейсы 31 декабря, 1, 2, 7, 8 и 9 января. С учетом этого «Орланы» будут курсировать между городами с 27 декабря по 13 января трижды в день. Назначенное время отправления из Челябинска — в 06:45, 13:42, 19:13, из Екатеринбурга — в 08:34, 11:41, 18:07.

Также в Челябинской области изменили график движения двух пригородных электричек. Состав из Златоуста в Челябинск со временем отправления в 17:41 назначен на 8 января, а 29 декабря и 5 января отменен. Электричка Полетаево-1 — Челябинск с отправлением в 07:31 поедет 28 декабря, но отменяется с 29 декабря по 8 января.