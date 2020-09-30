Автодорогу Южноуральск-Магнитогорск делают безопаснее

Там было поставлено новое барьерное ограждение.

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На любой трассе должно быть безопасно. Для того имеются специальные нормативные акты. И безопасности автодорог в Челябинской области уделяется очень много внимания.

Поэтому на этот раз занялись региональной автодорогой Южноуральск-Магнитогорск, где был завершен монтаж 25 километров барьерного ограждения. Изготовила и поставила данное ограждение компания из Златоуста, которая исполняет заказы по всей России.

«В течение двух с половиной месяцев наша бригада работала на данном объекте и установила более 25 километров двустороннего металлического ограждения и 1,3 километра одностороннего. Кроме того, было демонтировано старое ограждение, — рассказала генеральный директор организации Раиса Кокоева.

А министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев отметил, что данное мероприятие очень важно, ведь оно направлено на повышение уровня безопасности дорожного движения.

«Мы уделяем большое внимание безопасности на региональных дорогах. Установленное ограждение является необходимым элементом для автодороги с таким интенсивным движением, как на Южноуральск-Магнитогорск. Эта магистраль соединяет между собой два крупных города нашей области», — подчеркнул Алексей Сергеевич.

Помимо установки ограждения, дорожники также произвели ремонт верхнего слоя покрытия. На десятикилометровом отрезке дороги был произведен ремонт верхнего слоя покрытия — уложили свежий асфальт. Кроме того, на наиболее аварийных участках автодороги, общей протяженностью девять километров, было произведено устройство выравнивающих слоев асфальтобетонного покрытия.

Отмечается, что на этом работы с данной автодорогой не закончены. В следующем году дорожники планируют привести в нормативное состояние еще 10 километров трассы Южноуральск-Магнитогорск, а в 2022 году — участок, протяженностью почти 8 километров.