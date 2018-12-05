/ «Объекта не существует»: в Челябинске начался демонтаж незаконных ларьков

К 2020 году от них планируется полностью избавить город.

Незаконные ларьки демонтируют на гостевых маршрутах Челябинска. Одно из таких мест — ларек на улице Братьев Кашириных. Уведомление о демонтаже пришло собственнику еще несколько недель назад, но он проигнорировал его.

Как рассказал сайту «Первый областной» депутат Челябинской городской думы Александр Галкин, в большинстве таких палаток правит антисанитария.

Путь незаконной торговли он более выгоден. Потому что не нужно платить никакие налоги. Не нужно соблюдать никакие санитарные нормы. К тебе не приходят с санитарной проверкой Роспотребнадзор. Потому что ты нигде не числишься. Ты работаешь нелегально. Если завтра здесь что-то случится, например, отравится клиент. То этого объекта не существует. В общем, крайнего не найти. — рассказал сайту «Первый областной» депутат городской Думы Александр Галкин.

Отметим, к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС 2020 года планируется полностью освободить столицу Южного Урала от нелегального бизнеса.