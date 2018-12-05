Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.45 +0.16 75.66 +0.27
Челябинск
сейчас
 
-13 °C
завтра
 
-12 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 16:20
Двухметровую сосну разыгрывают среди челябинцев под Новый год
Чтобы получить дерево, нужно хорошо знать город и любить загадки.
/ «Объекта не существует»: в Челябинске начался демонтаж незаконных ларьков

«Объекта не существует»: в Челябинске начался демонтаж незаконных ларьков

К 2020 году от них планируется полностью избавить город.
сегодня в 18:45
  |  Общество

Незаконные ларьки демонтируют на гостевых маршрутах Челябинска. Одно из таких мест — ларек на улице Братьев Кашириных. Уведомление о демонтаже пришло собственнику еще несколько недель назад, но он проигнорировал его.

Как рассказал сайту «Первый областной» депутат Челябинской городской думы Александр Галкин, в большинстве таких палаток правит антисанитария.

Путь незаконной торговли он более выгоден. Потому что не нужно платить никакие налоги. Не нужно соблюдать никакие санитарные нормы. К тебе не приходят с санитарной проверкой Роспотребнадзор. Потому что ты нигде не числишься. Ты работаешь нелегально. Если завтра здесь что-то случится, например, отравится клиент. То этого объекта не существует. В общем, крайнего не найти. — рассказал сайту «Первый областной» депутат городской Думы Александр Галкин.

Отметим, к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС 2020 года планируется полностью освободить столицу Южного Урала от нелегального бизнеса.

Общество
Ларьки с шаурмой поручил убрать с гостевых маршрутов глава Челябинска
22.10.2018
Ларьки с шаурмой поручил убрать с гостевых маршрутов глава Челябинска
Общество
Ларьки и киоски в Челябинске оформят по одному стандарту
29.08.2018
Ларьки и киоски в Челябинске оформят по одному стандарту
Общество
От ларька с шаурмой до комбината. Минэко призывает регистрировать загрязняющие воздух объекты
12.10.2017
От ларька с шаурмой до комбината. Минэко призывает регистрировать загрязняющие воздух объекты
Общество
У «припаркованного» возле ТРК ларька закрасили табличку стоянки для инвалидов
06.09.2017
У «припаркованного» возле ТРК ларька закрасили табличку стоянки для инвалидов
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Комментарии

Игорь
19:46, 05.12.2018
Мне кажется их просто переносят с место на место, на пересечение Молодогвардейцев и Победы на каждом квадратном сантиметре ларек, сегодня утром новый появился, уже работает. Растут как грибы! Видимо нужно жестче штрафы применять

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
Виталий Кравцов попал в список кандидатов в молодежную сборную России
сегодня в 19:56
Виталий Кравцов попал в список кандидатов в молодежную сборную России
Происшествия
В одном из домов Магнитогорска загорелся лифт
сегодня в 19:32
В одном из домов Магнитогорска загорелся лифт
Общество
«Объекта не существует»: в Челябинске начался демонтаж незаконных ларьков
сегодня в 18:45
«Объекта не существует»: в Челябинске начался демонтаж незаконных ларьков
Хоккей
3 представителя Челябинской области включены в заявку хоккейной сборной России на Кубок Первого Канала
сегодня в 18:33
3 представителя Челябинской области включены в заявку хоккейной сборной России на Кубок Первого Канала
Хоккей
Усилия Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от досадного поражения
сегодня в 18:11
Усилия Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от досадного поражения
Общество
Путник с верблюдом удивил жителей Челябинской области
сегодня в 17:48
Путник с верблюдом удивил жителей Челябинской области
Хоккей
Два голевых паса Артемия Панарина не спасли «Коламбус» в голевой перестрелке с «Калгари»
сегодня в 17:19
Два голевых паса Артемия Панарина не спасли «Коламбус» в голевой перестрелке с «Калгари»
Культура
Олег Митяев организовал международный песенный форум для детей
сегодня в 17:14
Олег Митяев организовал международный песенный форум для детей
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6