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/ Челябинские промышленники готовы к принятию закона о квотировании выбросов

Челябинские промышленники готовы к принятию закона о квотировании выбросов

После поручения президента процесс согласования должен пойти быстрее.
сегодня в 13:37
  |  Общество

Депутат Государственной думы Владимир Бурматов подчеркнул, что Челябинская область готова стать пилотным регионом для реализации закона о сводных расчетах.

По словам парламентария, инициатива квотирования выбросов появилась еще в 2016 году, но никак не могла получить положительное заключение.

По нашим оценкам, процесс затягивался, скорее всего, искусственно, в интересах некоторых промышленников, причем не из числа челябинских предприятий, потому что наши промышленники готовы работать в той логике, которую предложил Губернатор Борис Дубровский на Госсовете по вопросам экологии еще в 2016 году. — подчеркнул Владимир Бурматов.

Вчера, во время послания к Федеральному собранию, президент Р Ф Владимир Путин подчеркнул, что закон о квотировании выбросов необходимо принять уже в весенней сессии. Это решение должно ускорить процесс согласования позиций ведомств внутри правительства.

В 12 территорий, которые обозначены в Указе президента о снижении выбросов в атмосферу на 20%, входит и Челябинск, и Магнитогорск.

Мы разработали его проект, отдельные разделы которого должны быть учтены в финальной версии. Челябинская область готова стать пилотной территорией и взять на себя полномочия ведения сводных расчетов квотирования выбросов в атмосферу. Первые ощутимые результаты, которые почувствуют жители региона, должны появиться уже в следующем году, когда в Челябинске пройдут саммиты ШОС и БРИКС. — прокомментировал глава региона Борис Дубровский.

Работать над законом, который предоставит регионам реальный рычаг воздействия на предприятия, загрязняющие среду, будут, в том числе, и региональные законодатели. Как сообщил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, будет проводиться совместная работа с региональными заксобраниями.

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Комментарии

Борис Петрович
14:11, 21.02.2019
Закон готов. Промышленники тоже. Осталось дело за малым - внедрить. Сроки стоят не большие. Работа предстоит максимально четкая, продуманная и без осечек. Что остается жителям? Помолчать, если чем-то не довольны. Поддержать, если ждут положительных изменений. Об остальном можно рассуждать после окончательного внедрения и полученных результатов.
Орнитолог со стажем
13:58, 21.02.2019
Вот самое главное, что промышленники готовы. А то без их готовности дело могло бы на года растянуться.

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