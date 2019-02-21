/ Челябинские промышленники готовы к принятию закона о квотировании выбросов

После поручения президента процесс согласования должен пойти быстрее.

Депутат Государственной думы Владимир Бурматов подчеркнул, что Челябинская область готова стать пилотным регионом для реализации закона о сводных расчетах.

По словам парламентария, инициатива квотирования выбросов появилась еще в 2016 году, но никак не могла получить положительное заключение.

По нашим оценкам, процесс затягивался, скорее всего, искусственно, в интересах некоторых промышленников, причем не из числа челябинских предприятий, потому что наши промышленники готовы работать в той логике, которую предложил Губернатор Борис Дубровский на Госсовете по вопросам экологии еще в 2016 году. — подчеркнул Владимир Бурматов.

Вчера, во время послания к Федеральному собранию, президент Р Ф Владимир Путин подчеркнул, что закон о квотировании выбросов необходимо принять уже в весенней сессии. Это решение должно ускорить процесс согласования позиций ведомств внутри правительства.

В 12 территорий, которые обозначены в Указе президента о снижении выбросов в атмосферу на 20%, входит и Челябинск, и Магнитогорск.

Мы разработали его проект, отдельные разделы которого должны быть учтены в финальной версии. Челябинская область готова стать пилотной территорией и взять на себя полномочия ведения сводных расчетов квотирования выбросов в атмосферу. Первые ощутимые результаты, которые почувствуют жители региона, должны появиться уже в следующем году, когда в Челябинске пройдут саммиты ШОС и БРИКС. — прокомментировал глава региона Борис Дубровский.

Работать над законом, который предоставит регионам реальный рычаг воздействия на предприятия, загрязняющие среду, будут, в том числе, и региональные законодатели. Как сообщил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, будет проводиться совместная работа с региональными заксобраниями.