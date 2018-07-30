/ Во время реконструкции Брусиловского прорыва челябинцы использовали настоящее оружие

На Южном Урале отпраздновали победу над австрийскими войсками спустя 102 года.

Важная битва Первой Мировой войны, известная как Брусиловский прорыв, была реконструирована в минувшие выходные в Челябинске. Представители русской и австрийской армий, а также зрители, собрались в сквере Алое Поле, чтобы посмотреть на баталии, прошедшие в 1916 году. Их ждал обоюдный обстрел из пушек противников, схватка конной армии и расправа российских воинов над врагами.

Там было очень здорово! Перед началом сражения нас ввели в курс дела организаторы, рассказав о Брусиловском прорыве. Потом началась главная часть мероприятия. С одной были русские, с другой австрийцы, они обстреливали друг друга. Были почти настоящие орудия. В меня, например, отлетела гильза при стрельбе из пулемета. А вот во время битвы на конях использовали реальное оружие. Австриец рассек русскому руку! Еще меня впечатлило, что австрийцы говорили только на немецком языке, даже во время перерывов не выходили из роли. — поделился с сайтом «Первый областной» зритель Олег Медовый.

Все, кто не смог увидеть реконструкцию Брусиловского прорыва, не должны переживать. 30 минут битвы доступны к просмотру на сайте 1obl.tv.