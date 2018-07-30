Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.78 -0.19 73.2 -0.14
Челябинск
сейчас
 
+10 °C
завтра
 
+23 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Во время реконструкции Брусиловского прорыва челябинцы использовали настоящее оружие

Во время реконструкции Брусиловского прорыва челябинцы использовали настоящее оружие

На Южном Урале отпраздновали победу над австрийскими войсками спустя 102 года.
сегодня в 17:59
  |  Общество

Важная битва Первой Мировой войны, известная как Брусиловский прорыв, была реконструирована в минувшие выходные в Челябинске. Представители русской и австрийской армий, а также зрители, собрались в сквере Алое Поле, чтобы посмотреть на баталии, прошедшие в 1916 году. Их ждал обоюдный обстрел из пушек противников, схватка конной армии и расправа российских воинов над врагами.

Там было очень здорово! Перед началом сражения нас ввели в курс дела организаторы, рассказав о Брусиловском прорыве. Потом началась главная часть мероприятия. С одной были русские, с другой австрийцы, они обстреливали друг друга. Были почти настоящие орудия. В меня, например, отлетела гильза при стрельбе из пулемета. А вот во время битвы на конях использовали реальное оружие. Австриец рассек русскому руку! Еще меня впечатлило, что австрийцы говорили только на немецком языке, даже во время перерывов не выходили из роли. — поделился с сайтом «Первый областной» зритель Олег Медовый.

Все, кто не смог увидеть реконструкцию Брусиловского прорыва, не должны переживать. 30 минут битвы доступны к просмотру на сайте 1obl.tv.

Общество
Дворняжки и калеки собрались на фестивале гуманного отношения к животным
28.07.2018
Дворняжки и калеки собрались на фестивале гуманного отношения к животным
Общество
Квест-фестиваль «Саммит ЗОЖ» состоится в Челябинске
24.07.2018
Квест-фестиваль «Саммит ЗОЖ» состоится в Челябинске
Общество
Сайт «Первый областной» и клуб «Трактор» откроют предсезонный фестиваль
24.07.2018
Сайт «Первый областной» и клуб «Трактор» откроют предсезонный фестиваль
Культура
Кузнецы и резчики по дереву все выходные творили на «Бушуевском фестивале»
23.07.2018
Кузнецы и резчики по дереву все выходные творили на «Бушуевском фестивале»
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Акинфеев и волк Забивака поселились на футбольной клумбе в Магнитогорске
сегодня в 18:58
Акинфеев и волк Забивака поселились на футбольной клумбе в Магнитогорске
Общество
Во второй этап проекта «Лица» прошел 21 участник
сегодня в 18:31
Во второй этап проекта «Лица» прошел 21 участник
Общество
Во время реконструкции Брусиловского прорыва челябинцы использовали настоящее оружие
сегодня в 17:59
Во время реконструкции Брусиловского прорыва челябинцы использовали настоящее оружие
Общество
Американцы, немцы и японцы побывали на месте падения Челябинского метеорита
сегодня в 17:27
Американцы, немцы и японцы побывали на месте падения Челябинского метеорита
Общество
Конструкторы яхты «Гуччи» из бутылок хотели «хайпануть»
  
сегодня в 16:48
Конструкторы яхты «Гуччи» из бутылок хотели «хайпануть»
Политика
Борис Дубровский подвел итоги рабочей поездки в Африку
сегодня в 16:33
Борис Дубровский подвел итоги рабочей поездки в Африку
Общество
Челябинцы обнаружили в луже девять номерных знаков от автомобилей после шторма
сегодня в 16:27
Челябинцы обнаружили в луже девять номерных знаков от автомобилей после шторма
Происшествия
Фура утонула в большой луже под мостом в Металлургическом районе
сегодня в 15:36
Фура утонула в большой луже под мостом в Металлургическом районе
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6