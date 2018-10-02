/ «Педагог должен стать маяком». Министр образования описал образ современного учителя

Александр Кузнецов стал гостем программы «Есть вопрос».

О том, каким должен быть современный учитель, рассказал министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов. Он стал приглашенным гостем на программе «Есть вопрос». Министр пояснил, что 40 лет назад только учитель мог дать ребенку необходимые знания, сегодня же ученики сами находят ответ на интересующий вопрос в Интернете. И роль педагога как раз в том, чтобы помочь сориентироваться в потоке информации.

Сейчас информацию можно получить в Сети, так что педагог должен помочь ребенку сориентироваться в море знаний, стать маяком. Помочь понять, какие знания нужны, а какими можно пренебречь. Хороший педагог должен влюбить в себя ученика. Если этого не произойдет, то не возникнет любви у ученика к учению. Ведь мы должны научить его учиться всю жизнь, иначе он не будет успешным человеком. — сообщил Александр Кузнецов.

Сегодня, по словам министра образования, многие педагоги возвращаются в профессию. Около 20% «новичков» — выпускники вузов. Усредненный педагог в Челябинской области — это специалист 40−45 лет.

Александр Кузнецов также напомнил о том, что к учителям сегодня предъявляются серьезные требования, они должны каждые три года повышать квалификацию. Даже сам министр постоянно «поддерживает педагогическую форму»: ежегодно он решает тесты ЕГЭ по истории.