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/ Евгений Кузнецов и Стас Ярушин узнали, «Где логика?»

Евгений Кузнецов и Стас Ярушин узнали, «Где логика?»

Южноуральцы приняли участие в юмористическом телевизионном шоу.
сегодня в 14:02
  |  Общество

Хоккеист Евгений Кузнецов и шоумен Стас Ярушин снялись в юмористическом шоу «Где логика?», которое выходит на телеканале ТНТ. Известно, что премьера запланирована на новый телевизионный сезон, в эфир программа выйдет в октябре. Новостью о съемках поделился Станислав Ярушин на своей странице в Инстаграме.

Разбавляю контент с нашумевшим клипом фоткой из будущего выпуска «Где Логика?». Выйдет в октябре. Вопрос: кто победил? — прокомментировал совместный снимок Стас Ярушин.

Партнерами Евгения и Стаса стали стендап-комик Юлия Ахмедова и актриса Ирина Чеснокова. Девушки не смогли упустить возможности сделать фото с именитым хоккеистом.

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