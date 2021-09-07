Кусинская районная больница получила новое оборудование

Современные аппараты доставили сразу в несколько отделений и кабинетов поликлиники

В поликлинику Кусинской районной больницы поступило новейшее диагностическое оборудование. Современную аппаратуру привезли в кабинеты отоларинголога, офтальмолога, ЭКГ, гинеколога, терапевтическое и хирургическое отделения, сообщает местное издание «Жизнь района».

Врачи-офтальмологи всем обратившимся к ним пациентам измеряют глазное давление, и новый бесконтактный тонометр для измерения потоком воздуха очень обрадовал специалистов. Стоимость корейской аппаратуры составляет 706,5 тысячи рублей. Результаты измерения можно сразу же распечатать.

В кабинете лора появился так называемый комбайн со всем необходимым не только для обследования, но и проведения операций. Стоимость рабочего места, в которое вошли два стола, многофункциональный стул, негатоскоп для просмотра снимков, эндоскопическая камера и множество других необходимых предметов, составила почти 2,5 миллиона рублей.

Новые аппараты ЭКГ получили кабинет диагностики, терапевтическое и хирургическое отделения. У электрокардиографа удобные индикаторы, которые хорошо держатся и позволяют сделать точную кардиограмму. Стоимость одного аппарата — 69 878 рублей. Также кабинет ЭКГ получил комплекс суточного мониторирования за 88,3 тысячи рублей.

Поступили в Кусинскую районную больницы и портативные микропроцессорные спирографы, предназначенные для измерения объема и скорости потоков вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Врачи отмечают, что они необходимы в связи с углубленной диспансеризацией тех, кто переболел коронавирусом.

Кроме того, больницы получила новый рентген-аппарат, передвижной аппарат УЗИ и современный инкубатор интенсивной терапии новорожденных.

Обновление проходит в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Напомним, ранее Кусинская районная больница получила современный эндоскопический аппарат. Новую аппаратуру доставили также в областную больницу Чебаркуля и челябинский геронтологический центр.