В областной больнице Чебаркуля появился современный рентген-комплекс

Аппарат используется для диагностики патологий органов

В областной больнице Чебаркуля готовят к запуску телеуправляемый рентгенодиагностический комплекс. Оборудование стоимостью 17,5 миллиона рублей закупили по программе модернизации первичного звена, сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Телеуправляемый рентген-комплекс важен для диагностики различных патологий органов. С помощью него можно выполнить исследования в режимах рентгенографии, рентгеноскопии и линейной томографии с высочайшим диагностическим качеством.

«Мы мечтали о таком аппарате! Высокое разрешение снимков при минимальной дозовой нагрузке облучения. Все движения, функции аппарата управляются с пульта, мгновенное переключение режимов рентгеноскопии и рентгенографии. Это очень удобно. Идеальный комплекс для диагностики», — прокомментировал заведующий рентгеновским отделением Александр Кузьмин.

Отметим, ранее медучреждение получило новый КТ, аппарат УЗИ и акушерские мониторы.