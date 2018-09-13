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/ «А ты не летчик!». Представители СМИ сошлись в караоке-баттле на челябинской сцене

«А ты не летчик!». Представители СМИ сошлись в караоке-баттле на челябинской сцене

Победителей наградили профессиональной техникой.
сегодня в 11:18
  |  Культура

Ярким событием журналистского фестиваля «Инфорум» стал караоке-конкурс. Журналисты поднялись на сцену, чтобы спеть всем известные хиты. В конкурсной программе участвовали 11 представителей СМИ. Глядя на них на сцену вышли и другие добровольцы, которые удивили публику своим музыкальным талантом. Спеть для коллег решили директор ТРК «ТВС» Трехгорный Мария Воробьева, пресс-секретарь начальника отдела по связям с общественностью компании «Новатек» Ирина Вележанцева, руководитель редакции «Российская газета» Денис Мякишев, председатель комитета по информационной политике ЗСО Челябинской области Марина Поддубная и другие.

Одним из самых ярких конкурсантов стал помощник главного редактора UMT-радио Михаил Телендей, инвалид по зрению. Исполнив песню Майданова он сорвал шквал аплодисментов.

Мы познакомились с Михаилом Телендеем пару дней назад. Этот человек приехал к нам из Саратова. Он рассказал про себя. Михаил — инвалид по зрению, сирота. Он поддерживает активную жизненную позицию, сегодня хочет быть среди журналистов, рядом с коллегами. Я хочу, чтобы мы его поддержали за его несгибаемую волю. — рассказала советник генерального директора «Областного телевидения» и председатель Союза журналистов Челябинской области Светлана Яремчук.

Победители конкурса караоке:

  • 1 место — Марьяна Жуйкова, Миасс. Пресс-секретарь АО «НПО Электромеханики». Песня «А ты не летчик».

  • 2 место — Михаил Телендей, Саратов. Редактор интернет-радио Musiclife. Песня «Вечная любовь».

  • 3 место — Ольга Довбня, Челябинск. Пресс-секретарь председателя Законодательного Собрания Челябинской области. Песня «Танго, прощай».

Победителей наградили профессиональными микрофонами, с помощью которых журналисты смогут продолжить свою творческую деятельность. Видеоверсия выступлений доступна на сайте «Онлайн ТВ».

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