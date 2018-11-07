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/ Группа «Мураками» искала нулевой километр в Челябинске

Группа «Мураками» искала нулевой километр в Челябинске

Ребята с самого утра пели и рассказывали о том, сколько раз приезжали в город.
сегодня в 16:29
  |  Культура

«Мураками» — российская рок-группа, образованная в Казани 14 лет назад. Сегодня они приехали в Челябинск, в студию программы «Наше утро».

Ребята уже с утра были с позитивным настроением, которое привозят в Челябинск уже в пятый раз. До этого они успели посмотреть достопримечательности и остаться под приятным впечатлением от приветливой челябинской публики.

С самого утра ребята зарядили нас положительными эмоциями, исполнив одну из самых известных своих песен «Нулевой километр». А после — отправились искать нулевой километр на Кировке.

Полный выпуск с выступлением артистов (и не только) смотрите завтра, 8 ноября, с 7.00 до 9.00 в программе «Наше утро».

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