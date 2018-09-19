/ Третьей солисткой группы «ВИА Гра» стала жительница Урала

Уже состоялось первое выступление нового коллектива.

Новой солисткой группы «ВИА Гра» стала жительница Урала Ульяна Синецкая. Девушка выросла в Екатеринбурге, там же стала заниматься вокалом и петь в Уральском театре эстрады. Ульяна Синецкая рано начала путь к славе: в 10 лет певица стала одной из финалисток национального «Детского Евровидения», после совершеннолетия отправилась на шоу «Голос». Вышла в финал «Новой Фабрики звезд».

Об очередной творческой победе Ульяны Синецкой накануне объявил продюсерский центр Константина Меладзе.

Сейчас в составе группы «ВИА Гра» — Эрика Герцег, Ольга Меганская и Ульяна Синецкая. Девушки уже выступили вместе на сцене столичного клуба.