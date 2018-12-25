/ 100 домов Кусы получили доступ к голубому топливу

Газификация региона продолжается.

Все больше жителей Челябинской области получают возможность готовить на газу и отапливать с его помощью дома. Накануне микрорайон «Станция» в Кусе тоже подключили к голубому топливу. Сейчас 30 домов вовсю пользуются газоснабжением, еще 70 начнут в ближайшее время.

Газовая плита у нас была и до этого, но мы баллоны покупали. Расходы большие. Сейчас очень довольны, что провели газ. Встаем — уже тепло, и ложимся когда, тоже тепло. — рассказала сайту «Первый областной» жительница Кусы Евгения Двинина.

Остальные районы Кусы тоже газифицируют, но уже в 2019 году. Доступ к голубому топливу получат и в других населенных пунктах Челябинской области.