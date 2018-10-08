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/ Почти на 65% выполнена газификация Карталинского района

Почти на 65% выполнена газификация Карталинского района

Топливо получил поселок Джабык.
сегодня в 11:30
  |  Общество

Поселок в Карталинском районе полностью газифицировали за 3 года. В работу вложили около 400 миллионов рублей. Зато теперь жители 500 домов могут кипятить чайник на газовой плите, топливо к которой подведено по трубам.

В поселке Джабык построили распределительный газопровод, длина которого 3,9 километра, и сеть подводящих газопроводов — в три раза длиннее. Трасса газопровода оказалась разделена на два участка железной дорогой.

Газификация — большое событие в жизни каждого населенного пункта. В результате развивается сельское хозяйство и промышленность, создаются новые рабочие места, увеличивается приток населения. Существенно дорожают дома, в которые проведен газ. Желаю всем жителям села Джабык поскорее подключиться к централизованному газоснабжению и тем самым значительно улучшить условия проживания, — рассказал заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин.

Строительство газопровода в поселке Джабык назвали примером успешного сотрудничества власти и бизнеса. Потому что строительством подводящего газопровода занималась компания «Новатэк». Крупные промышленные предприятия поселка тоже будут подключены к газу. Работа запланирована на ближайшие 5 лет.

С целью возврата инвестиций в строительство объекта подписан предварительный договор аренды газопровода с промышленными потребителями — АО «Агрофирма «Ариант»» и ООО «РИФ-Микромрамор», — сообщил генеральный директор ООО «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко.

На сегодняшний день прогазифицировано 64,9% Карталинского района. Кроме того, в 2018 году направлено больше 13 миллионов рублей на проведение топлива в поселки Варшавка и Некрасово.

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