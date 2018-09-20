/ Дополнительные 3 миллиона рублей пошли на газификацию Чебаркуля

Средства распорядился выделить губернатор Борис Дубровский.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выделил дополнительные три миллиона рублей на газификацию Чебаркуля. Дотации из областного бюджета пойдут на проектные и строительные работы в восточной части микрорайона «Южный». Борис Дубровский отметил, что газификация региона позволит улучшить жизнь жителей области, и является частью программы развития инфраструктуры.

Реализация программы газификации Челябинской области в 2018 году позволит тысячам южноуральцев улучшить свой быт, поднимет уровень газификации Южного Урала до 71%. Для граждан наличие голубого топлива является важной составляющей при выборе места жительства. Развитие новых микрорайонов, оборудованных необходимой инфраструктурой, повышает их привлекательность. — отметил Борис Дубровский.

Проектом предусмотрено строительство газопровода высокого давления длиной около 600 метров, а также двух газораспределительных подстанций. Предполагается, что к концу 2018 года проект будет уже готов.

Отметим, что в 2018 году на газификацию области будет направлено более 750 миллионов рублей. Из них 505 миллионов выделят из регионального бюджета в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ в Челябинской области», 70 миллионов пойдет на газификацию по программе «Устойчивое развитие сельских территорий», еще 150 миллионов рублей планируется получить за счет спецнадбавок за транспортировку газа от предприятий и коммерческих структур.