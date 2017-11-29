/ 10 рублей в сутки обязали платить отдыхающих в Крыму туристов

Курортный сбор начнет действовать с 1 мая 2018 года.

Власти Крыма приняли решение о размере курортного сбора на территории семи популярных среди туристов районах. Новый налог будет действовать со следующего года в период с мая по сентябрь. В остальное время отдохнуть на берегу Черного моря можно будет бесплатно.



Предлагается ввести с 1 мая 2018 по 31 декабря 2022 года курортный сбор на территории семи муниципальных образований. Установить ставку курортного сбора с 1 мая по 30 сентября в размере 10 рублей в сутки, а с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря — 0 рублей. — передает ТАСС слова главы крымского парламента Владимира Константинова.

Отметим, что для ряда категорий курортный сбор будет отменен. Среди них несовершеннолетние лица и жители Республики Крым.



Напомним, ранее Государственная Дума приняла закон о введении в России курортного сбора. Действовать в формате эксперимента он будет в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях с 2018 года. Согласно принятому закону, размер сбора не может превышать 100 рублей с человека в сутки. По итогам эксперимента власти решат, нужно ли вводить подобный налог на всей территории страны.