/ Беззаботный отдых в Уральской Швейцарии

Проведите каникулы на природе.

Санаторий «Юбилейный», дом отдыха «Березки» и ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» приглашают всех встретить Новый год и провести новогодние каникулы в уникальном месте на берегу озера Банное у подножия Уральских гор. Поистине это место многие называют «Уральской Швецарией». Наша команда позаботилась о досуге гостей и разработала веселые развлекательные программы, каток, сауны, дискотеки – и это лишь малая часть развлечений. Для гостей будет открыт лечебный корпус: помимо развлечений они смогут поправить здоровье.

Рядом с санаторием и домом отдыха находится Горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» – уникальный круглогодичный курорт, с обширной инфраструктурой и большим спектром услуг!

Это популярный горнолыжный курорт на озере Банное, привлекающий ежегодно более 500 тысяч любителей экстремальных видов спорта. Здесь впервые появилась система хронометража, доступная всем желающим. Для удобства туристов отдыхающих в «Юбилейном» и «Березках» организован бесплатный трансфер. Для всех отдыхающих санатория «Юбилейный» и дом отдыха «Березки» действует 50% скидка на услуги канатной дороги ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск».

Сам Новый год гости могут встретить в сети ресторанов и кафе. Меню разработано с учетом возраста отдыхающих.

Забронировать путевку можно не выходя их дома на сайте bannoe.mmk.ru.



Телефон для справок и бронирования 8-3519-255-550.

С другими предложениями новогоднего досуга можно познакомиться ЗДЕСЬ.

