/ 185 ветеранов труда из Златоуста отправились на отдых в санаторий

Путевку подарила администрация городского округа.

В Златоусте ветераны труда получают подарки и после Нового года. Сразу 185 человек в этом январе получили путевки в санаторий от главы городского округа Вячеслава Жилина. Место, куда отправятся ветераны труда, выбирали недалеко от дома — это частое пожелание пожилых людей. Первые 85 ветеранов уже посетили санаторий.

Средний возраст отдыхающих составляет от 73 до 87 лет. В санатории пожилые златоустовцы могут пройти курс процедур по профилактике ряда хронических заболеваний. Процедуры назначаются индивидуально в соответствии с диагнозом, указанным в санаторно-курортной карте. Кроме того, для ветеранов предусмотрено здоровое разнообразное меню и культурно-досуговая программа. — сообщила руководитель управления соцзащиты Ирина Брейкина.

Добавим, что на обеспечение санаторного отдыха ветеранам труда из бюджета Златоуста выделили 5 миллионов рублей. Это одно из важных направлений социальной политики городского округа.