«Куриные кости, вонь ужасная»: в Кунашакском районе жители нашли слив нечистот в реку

Местные очистные сооружения неоднократно привлекали к ответственности за нарушение природоохранного законодательства

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В Кунашакском районе жители села Муслюмово обнаружили на месте слива нечистот в реку Течу куриные останки. Люди жалуются на загрязнение водоема и ужасный запах, который исходит от воды. Видео с места слива нечистот жители разместили в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети. В региональном Минэкологии объяснили, что местные очистные неоднократно нарушали природоохранный закон.

«Куриные лапки, кости, еще какие-то части курицы, пух и перо. Вонь стоит ужасная», — говорят за кадром видео жители поселения.

В министерстве экологии Челябинской области ответили, что этот инцидент находится на контроле у ведомства. Производственные стоки Кунашакской птицефабрики передает на очистные сооружения ООО «Эрида». Министерство экологии неоднократно привлекало данную организацию к административной ответственности за нарушение водного законодательства, и выдавались предписания устранить нарушения.

«За неисполнение предписания в отношении ООО „Эрида“ составлен протокол об административном правонарушении и направлен на рассмотрение мировому судье. Также данной организации выдано новое предписание — устранить нарушения природоохранного законодательства», — прокомментировал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Ранее в Трехгорном предприятие выплатило 16 миллионов рублей за сброс стоков в водоем. Иск подало Уральское межрегиональное управление. В июне 2021 года Челябинский меткомбинат выплатил 47,2 миллиона рублей за ущерб, причиненный реке Миасс.