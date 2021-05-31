В Трехгорном предприятие выплатило 16 миллионов рублей за сброс стоков в водоем

Иск подало Уральское межрегиональное управление

В Трехгорном окончено исполнительное производство по взысканию более 16 миллионов рублей с предприятия «Многоотраслевое производственное объединение электросетей» за сброс загрязняющих веществ в водоем. Об этом сегодня, 31 мая, сообщили в пресс-центре управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.

В рамках принудительного взыскания по исковому требованию Уральского межрегионального управления Роспотребнадзора были арестованы счета МУП, четыре автомобиля, в том числе и спецтранспорт — экскаватор, автокран.

«Комплекс предпринятых мер позволил оперативно и в полном объеме взыскать многомиллионную денежную сумму за ущерб водному объекту. В настоящий момент денежные средства поступили в бюджет, исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — рассказали в региональном УФССП.