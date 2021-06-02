Челябинский меткомбинат выплатил 47,2 миллиона рублей за ущерб, причиненный реке Миасс. Об этом сегодня, 2 июня, сообщили в региональном управлении Росприроднадзора.

Металлургический районный суд Челябинска 9 ноября 2020 года удовлетворил исковые требования Уральского межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании с ПАО «ЧМК» компенсации за сброс стоков в реку Миасс. 2 марта 2021 года Челябинский областной суд оставил в силе это решение. В настоящее время ущерб взыскан в полном объеме.

Напомним, суд принял решение по иску Росприроднадзора в ноябре 2020 года. Сброс стоков в реку Миасс производился предприятием в 2016 году.

Ранее наш сайт сообщал, что в феврале 2021 года ЧМК через суд обязали возместить ущерб, причиненный окружающей среде в размере 142,6 миллиона рублей. Руководство предприятия предложило вместо выплаты ущерба направить средства на модернизацию очистных сооружений.