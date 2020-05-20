Купленные правительством машины для ШОС и БРИКС будут направлены в медучреждения и соцслужбы

Иномарки дополнят автопарк для работы в условиях пандемии коронавируса.

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Правительством Челябинской области были приобретены 50 автомобилей для обеспечения саммитов ШОС и БРИКС. Но в сложившейся ситуации велика вероятность того, что мероприятия, которые планировались к проведению в регионе, придется перенести. В этой связи приобретенные автомобили марки «Тойота Камри» было решено использовать уже сейчас.

«Автомобили приобретались для обеспечения саммитов ШОС и БРИКС и были временно размещены на охраняемой территории объекта, принадлежащего управлению делами правительства области. Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером уже принято решение о том, что часть машин будут направлены медучреждениям и социальным службам для работы в ситуации с распространением коронавируса в дополнение к ранее выделенному автопарку», — рассказали корреспонденту сайта «Первый областной» в правительстве региона.

Напомним, что из регионального автопарка уже было направлено 40 машин в муниципалитеты для помощи в борьбе с коронавирусом. Губернатор Алексей Текслер в ходе недавнего брифинга отметил, что при необходимости региональное правительство направит дополнительный транспорт.

«Я могу вспомнить, когда была у нас вспышка по Златоусту, мы выделяли средства, транспорт из региона, и муниципалитет активно помогал, потому что мы направили туда большое количество врачей, медицинских бригад, надо было проводить большое количество тестирований, мы мобилизовали весь транспорт, который был необходим. И, конечно, все, что касается социальной защиты, работы волонтеров, здесь помощь оказывается максимальная, в том числе и транспортом», — подчеркнул Алексей Текслер.

Другая часть машин заменит выработавшие свой ресурс автомобили из автопарка правительства.