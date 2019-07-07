В социальных сетях жители Челябинска выложили необычные кадры, на которых запечатлена «купающаяся» отечественная легковушка.
На фотографиях можно увидеть не только автомобиль, наполовину находящийся в водах Шершневского водохранилища, но и предполагаемого спящего неподалёку владельца и деревянный стол, на котором лежат бычки от сигарет и пустые пивные бутылки. На данный момент неизвестно, как и почему машина оказалась в воде, однако южноуральцы активно высказывают свои предположения.
«Испытание ВАЗ 2112 модели „Амфибия”», — написал один из пользователей.
Кого-то удивил не сам факт произошедшего, а интересные детали на фотографии.
«Главное — коврик вытащил, а то вдруг намокнет», — отметил комментатор.
Редакция сайта «Первый областной» напоминает читателям: находиться в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля запрещается. Однако, если вы уже попали в подобную ситуацию, то последуйте примеру «уставшего» водителя и отдохните от суеты, а потом уже отправляйтесь в путь. А вот охлаждать своего «железного коня» таким образом не стоит, иначе он может остыть навсегда.