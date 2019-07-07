«Купающийся» автомобиль удивил челябинцев

ВАЗ 2112 «плавает» в одном из городских водоёмов.

В социальных сетях жители Челябинска выложили необычные кадры, на которых запечатлена «купающаяся» отечественная легковушка.





На фотографиях можно увидеть не только автомобиль, наполовину находящийся в водах Шершневского водохранилища, но и предполагаемого спящего неподалёку владельца и деревянный стол, на котором лежат бычки от сигарет и пустые пивные бутылки. На данный момент неизвестно, как и почему машина оказалась в воде, однако южноуральцы активно высказывают свои предположения.

«Испытание ВАЗ 2112 модели „Амфибия”», — написал один из пользователей.

Кого-то удивил не сам факт произошедшего, а интересные детали на фотографии.

«Главное — коврик вытащил, а то вдруг намокнет», — отметил комментатор.

Редакция сайта «Первый областной» напоминает читателям: находиться в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля запрещается. Однако, если вы уже попали в подобную ситуацию, то последуйте примеру «уставшего» водителя и отдохните от суеты, а потом уже отправляйтесь в путь. А вот охлаждать своего «железного коня» таким образом не стоит, иначе он может остыть навсегда.