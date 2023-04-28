Купальный сезон в Челябинске откроется 15 мая

В областном центре занялись подготовкой пляжей

Купаться на городских пляжах Челябинска будет официально разрешено с 15 мая. О скором открытии сезона ИА «Первое областное» сообщили 28 апреля в пресс-службе городской администрации.

В мэрии уточнили, что этим летом загорающим будут доступны девять бесплатных муниципальных пляжей. Сколько будет коммерческих мест отдыха, пока не уточняется.

Напомним, что год назад в Челябинске также работало девять муниципальных пляжей на озерах Смолино и Первом, а также на Шершневском водохранилище. Всего летом 2022 года в областном центре работало 18 пляжей — как платных, так и бесплатных.

Кстати, нынче купальный сезон открывается раньше обычного. В прошлом году 1 июня в Челябинске только проверяли готовность пляжей к приему отдыхающих.