В Челябинске к купальному сезону подготовили 18 пляжей

На половине из них жители могут отдыхать бесплатно

В этом году в Челябинске будет работать 18 пляжей. На всех местах отдыха будут дежурить спасатели. Об этом 23 мая на аппаратном совещании сообщил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«По вашему поручению подготовлено к работе в городе 18 пляжей, девять из которых — муниципальные и девять — иных форм собственности. На 15 пляжах будет организован отдых с купанием. Как только погода позволит, организуем работу спасателей на всех вышеобозначенных пляжах», — рассказал он.

Также Александр Астахов напомнил, что в Челябинске определено 33 места, запрещенных для купания. Они расположены во всех районах города, кроме Тракторозаводского.

Кроме того, по его словам, уже сейчас на водных объектах проводятся рейды и профилактические беседы с отдыхающими, в числе которых и дети.

Напомним, в этом году для горожан будут работать девять бесплатных муниципальных пляжей, три из которых — новые. Это пляж «Чайка» появится на озере Первом, пляж «Спортивный» — на озере Смолино и пляж «Белый парус» — на Шершневском водохранилище. Все они оснащены кабинками для переодевания, настилами, теневыми навесами и другими удобствами.