В Челябинске к купальному сезону откроют девять бесплатных пляжей

Зоны отдыха появятся на озерах Смолино и Первом и на Шершневском водохранилище

Календарное лето наступит уже через две недели. Несмотря на пасмурную погоду в мае, в Челябинске полным ходом идет подготовка к купальному сезону. Как готовятся спасатели и чем оснастят зоны отдыха, проверили в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска.

Начальник управления Валентин Гриднев посетил муниципальные пляжи и лично проверил ход подготовки. По данным мэрии, в 2022 году в городе откроют еще три пляжа. Всего в летний сезон будут действовать девять бесплатных городских пляжей. Пляж «Чайка» появится на озере Первом, пляж «Спортивный» — на озере Смолино, а пляж «Белый парус» — на Шершневском водохранилище. Еще в марте этого года в мэрии пообещали подготовить объекты к 15 мая.

«Муниципальные пляжи будут хорошо благоустроены — оснащены деревянными настилами, скамейками, кабинками для переодевания, теневыми навесами и грибками, волейбольными площадками, урнами, баками для мусора и биотуалетами, помещениями для оказания доврачебной помощи отдыхающим. Зоны для купания будут размечены, дно водоемов в местах купаний обследовано и очищено водолазами», — рассказали в управлении.

На пляжах провели акарицидную обработку, завезли новый песок. За территориями определили круглосуточную охрану. На каждом пляже обустроили спасательные посты, откуда матросы-спасатели сезонного отряда МКУ «Поисково-спасательная служба на водных объектах г. Челябинска» будут нести дежурство. Все они прошли подготовку в Институте гражданской безопасности.