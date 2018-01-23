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/ Кумирами XX века стали Юрий Гагарин, Владимир Высоцкий и Георгий Жуков

Кумирами XX века стали Юрий Гагарин, Владимир Высоцкий и Георгий Жуков

ВЦИОМ составил рейтинг ключевых персон.
сегодня в 16:02
  |  Общество

Ключевыми фигурами минувшего столетия для россиян стали космонавт Юрий Гагарин, исполнитель Владимир Высоцкий и маршал Георгий Жуков. К такому выводу пришли во Всероссийском центре изучения общественного мнения. Народный рейтинг сформировали на основе данных опроса и приурочили к 80-летию со дня рождения поэта, актера и музыканта.

Владимир Семенович Высоцкий оказался не только кумиром для поколения советских людей 60-70-х годов ХХ века, певцом, поэтом, артистом, но и человеком, который известен абсолютному большинству россиян спустя почти 40 лет после смерти. Жеглов на экране, автор «Песни о друге», его песни оцифрованы, перекочевали с «бобин» советских магнитофонов, а образ бескомпромиссного сыщика УгРо стал прототипом многочисленных сериалов уже постсоветской эпохи. — отметил генеральный директор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов.

Большинство из тех, кто знаком с творчеством Владимира Высоцкого, — 98% — слушали его песни. Фильмы с его участием смотрели 92% опрошенных. Стихи и прозу читали 51% респондентов, еще 40% видели его спектакли.



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Комментарии

Борис Цыбульский
16:30, 23.01.2018
в 20-м веке много больше выдающихся людей - наших соотечественников! Не кумиров, а обычных. Честных. Шаварш Карапетян. Спас из утонувшего троллейбуса двадцать жизней. Или Константин Константинович Рокоссовский. Почитайте его "Солдатский долг". Или биатлонист спортсмен Тихонов Александр Иванович. Не перечесть!
Лилия
16:19, 23.01.2018
перекочевали с «бабин» советских магнитофонов Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/kumiry-20-veka/?referrer1=push © Первый областной
Правильно писать "БОБИНА"

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