/ Кумирами XX века стали Юрий Гагарин, Владимир Высоцкий и Георгий Жуков

ВЦИОМ составил рейтинг ключевых персон.

Ключевыми фигурами минувшего столетия для россиян стали космонавт Юрий Гагарин, исполнитель Владимир Высоцкий и маршал Георгий Жуков. К такому выводу пришли во Всероссийском центре изучения общественного мнения. Народный рейтинг сформировали на основе данных опроса и приурочили к 80-летию со дня рождения поэта, актера и музыканта.



Владимир Семенович Высоцкий оказался не только кумиром для поколения советских людей 60-70-х годов ХХ века, певцом, поэтом, артистом, но и человеком, который известен абсолютному большинству россиян спустя почти 40 лет после смерти. Жеглов на экране, автор «Песни о друге», его песни оцифрованы, перекочевали с «бобин» советских магнитофонов, а образ бескомпромиссного сыщика УгРо стал прототипом многочисленных сериалов уже постсоветской эпохи. — отметил генеральный директор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов.

Большинство из тех, кто знаком с творчеством Владимира Высоцкого, — 98% — слушали его песни. Фильмы с его участием смотрели 92% опрошенных. Стихи и прозу читали 51% респондентов, еще 40% видели его спектакли.







