Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
56.36 -0.24 68.82 +0.56
Челябинск
сейчас
 
-15 °C
завтра
 
-21 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Борис Дубровский подтвердил свое положение в медиарейтинге глав в 2017 году

Борис Дубровский подтвердил свое положение в медиарейтинге глав в 2017 году

Губернатор Челябинской области попал в топ-10 за 12 месяцев.
сегодня в 14:32
  |  Политика

Компания «Медиалогия» подвела итоги 2017 года и назвала самых рейтинговых глав субъектов России. Список сформировался на основе количества упоминаний губернаторов и мэров в социальных сетях. Глава Челябинской области за прошедшие 12 месяцев закрепился на 10 месте. Всего за рассматриваемый период было публиковано 109 тысяч сообщений.

Выше Бориса Дубровского расположились губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, глава Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашов, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Республики Крым Сергей Аксенов. Лидирующие позиции заняли губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Напомним, глава региона попал в топ-50 главных медиаперсон России. Высокое место в рейтинге получил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, он расположился на 33 месте сразу за Эльвирой Набиуллиной и Ольгой Васильевой. О нем было опубликовано 72 тысяч 239 сообщений в СМИ. Глава соседней Свердловской области Евгений Куйвашев занял 18 строчку.


Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Комментарии

Сергей
14:54, 16.01.2018
А почему то большинство жителей Челябинска, хотят его отставки... Может хватит работать на публику? А взять и спокойно уйти.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Хоккей
Челябинский «Трактор» увозит 3 очка из Ханты-Мансийска
сегодня в 22:02
Челябинский «Трактор» увозит 3 очка из Ханты-Мансийска
Общество
Турки готовы взяться за челябинское метро и конгресс-холл
сегодня в 18:20
Турки готовы взяться за челябинское метро и конгресс-холл
Общество
Челябинская область кормит жителей собственными яйцами, несколькими видами мяса и птицы
сегодня в 18:08
Челябинская область кормит жителей собственными яйцами, несколькими видами мяса и птицы
Происшествия
Пешеход погиб от удара отлетевшей легковушки на северо-западе Челябинска
сегодня в 16:56
Пешеход погиб от удара отлетевшей легковушки на северо-западе Челябинска
Хоккей
Смотрите на 1obl.tv выездную встречу «Трактора» против аутсайдера Востока
сегодня в 15:55
Смотрите на 1obl.tv выездную встречу «Трактора» против аутсайдера Востока
Общество
Министр экологии Челябинской области подала заявление в отставку
сегодня в 14:53
Министр экологии Челябинской области подала заявление в отставку
Политика
Борис Дубровский подтвердил свое положение в медиарейтинге глав в 2017 году
сегодня в 14:32
Борис Дубровский подтвердил свое положение в медиарейтинге глав в 2017 году
Происшествия
Мама вандала обвинила полицейских в избиении ее сына на Южном Урале
сегодня в 13:46
Мама вандала обвинила полицейских в избиении ее сына на Южном Урале
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна