/ Борис Дубровский подтвердил свое положение в медиарейтинге глав в 2017 году

Губернатор Челябинской области попал в топ-10 за 12 месяцев.

Компания «Медиалогия» подвела итоги 2017 года и назвала самых рейтинговых глав субъектов России. Список сформировался на основе количества упоминаний губернаторов и мэров в социальных сетях. Глава Челябинской области за прошедшие 12 месяцев закрепился на 10 месте. Всего за рассматриваемый период было публиковано 109 тысяч сообщений.



Выше Бориса Дубровского расположились губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, глава Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашов, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Республики Крым Сергей Аксенов. Лидирующие позиции заняли губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.



Напомним, глава региона попал в топ-50 главных медиаперсон России. Высокое место в рейтинге получил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, он расположился на 33 месте сразу за Эльвирой Набиуллиной и Ольгой Васильевой. О нем было опубликовано 72 тысяч 239 сообщений в СМИ. Глава соседней Свердловской области Евгений Куйвашев занял 18 строчку.





