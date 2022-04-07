Куда обращаться южноуральцам, если квартиру топит из-за дырявой крыши

Пошаговая инструкция от ИА «Первое областное»

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Весна в Челябинской области уже полностью вошла в свои права. Среди жителей Южного Урала есть те, кто встретил наступление тепла капелью в своих квартирах, стенами в подтеках и тазами на полу. Куда обращаться, если жилье затопило талыми водами, и есть ли шансы компенсировать убытки, — разбирались в информагентстве «Первое областное».

Жительница Верхнего Уфалея обратилась в редакцию информационного агентства с просьбой разъяснить, что делать, если квартиру затопило из-за дырявой крыши.

«Здравствуйте, хотелось бы показать вам бездействие управляющей компании города Верхний Уфалей. Крыша дырявая. Пятый этаж. За что платим 500 рублей ежемесячно за капитальный ремонт? Кто будет делать ремонт, и за чей счет? Пожалуйста, опубликуйте выпуск, куда обращаться людям», — написала женщина в редакцию.

Еще одна жительница города Бакал прислала нам видео, как в ее многоквартирном доме идет настоящий дождь из талых вод. А в Кыштыме детский сад заливает через дырявую кровлю.

В информагентстве «Первое областное» решили помочь своим читателям и собрали инструкцию: что делать в случае протекания кровли в многоквартирном доме.

Итак, во-первых , собственнику необходимо обратиться в управляющую организацию по телефону аварийно-диспетчерской службы для принятия незамедлительных мер по устранению течи. Телефон службы указан на квитанциях, где «управляйка» каждый месяц выставляет счет за свои услуги.





, собственнику необходимо обратиться в управляющую организацию по телефону аварийно-диспетчерской службы для принятия незамедлительных мер по устранению течи. Телефон службы указан на квитанциях, где «управляйка» каждый месяц выставляет счет за свои услуги. Во-вторых, необходимо направить письменное обращение в управляющую организацию о составлении акта о причинении ущерба имуществу, проведении работ по ремонту кровли. По письменному обращению собственника обслуживающая дом организация обязана выйти на составление акта с указанием причин и описанием причиненного ущерба и вручить заявителю-пострадавшему копию акта в течение 3 рабочих дней.

После этого собственник вправе обратиться в УК с досудебной претензией о возмещении ущерба. Если управляющая организация не выполняет требования добровольно — хозяин квартиры вправе обратиться в суд.





В-третьих, необходимо понимать, что основные работы по текущему ремонту кровли проводят после полного просыхания кровли и установления теплой погоды.

Претензии по содержанию многоквартирных домов в Челябинской области собирает главное управление «Государственная жилищная инспекция». Если реакции на обращения собственников со стороны управляющей организации нет, — жители вправе направить жалобу в Государственную жилищную инспекцию.

Обращение следует направлять одним из способов:

— через личный кабинет ГИС ЖКХ (https://dom. gosuslugi. ru)

— письменно (454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 43)

— лично с паспортом.

В Государственной жилищной инспекции напомнили об ответственности управляющих компаний и собственников зданий за несвоевременно очищенные кровли: должностным лицам грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей, юридическому — от 40 до 50 тысяч рублей, а в некоторых случаях ответственным грозит и уголовное наказание.



Между тем, в Госжилинспекцию можно пожаловаться не только на протекающую кровлю, но и плохо очищенный двор. Так, в Челябинске жители дворов, что в отдалении от центра города, страдают от бездорожья и распутицы.