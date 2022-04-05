«У нас в садике течет крыша, как будто ее вовсе нет! В группе мокнет не только потолок, но и стены. Начинается сырость, появляется плесень. А дети стали чаще болеть. В плафоне вода, воспитатели боятся включать свет, технику в розетки, разве так можно», — задается вопросом одна из мам.
По словам женщины, группу, которую посещает ее ребенок, расформировали. Детей отправили по другим группам, но вода постепенно добирается и туда. В администрации города о проблеме знают.
О необходимости ремонта крыши заведующая детсадом заявляла осенью 2021 года. Но провести ремонт в зимнее время строители не могли. Теперь проблему собираются решать в оперативном порядке.
В Челябинской области сироте выдали квартиру с затопленным канализацией подполом.