В Кыштыме детский сад заливает через дырявую крышу

Воспитатели спасают детей переездом из группы в группу

В Кыштыме из-за дырявой крыши топит детский сад «Солнышко» на улице Горелова. Фото залитых водой помещений родители малышей выложили в социальные сети.

«У нас в садике течет крыша, как будто ее вовсе нет! В группе мокнет не только потолок, но и стены. Начинается сырость, появляется плесень. А дети стали чаще болеть. В плафоне вода, воспитатели боятся включать свет, технику в розетки, разве так можно»,

— задается вопросом одна из мам.

По словам женщины, группу, которую посещает ее ребенок, расформировали. Детей отправили по другим группам, но вода постепенно добирается и туда. В администрации города о проблеме знают.